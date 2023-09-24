Происшествия 24.09.2023 в 14:55

Улан-удэнец систематически бил и спаивал детей

Суд назначил "отцу года" наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно
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Текст: Номер один
Улан-удэнец систематически бил и спаивал детей

48-летний горе-отец был признан судом виновным сразу по трём статьям. Первая за истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии и материальной или иной зависимости от виновного. Вторая за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. И напоследок третья - за вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в городе Улан-Удэ с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. В период с июня 2021 по август 2022 года он, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности систематически наносил детям побои, а также применял к ним иное физическое и психическое насилие»,

- сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.
Таким же истязаниям с его стороны подвергалась и супруга. По итогу приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.



Фото: СУ СК России по РБ.

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бурятия улан-удэ следственный комитет насилие алкоголь

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