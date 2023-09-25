Происшествия 25.09.2023 в 12:32

В Улан-Удэ пропал 34-летний житель

Геннадия Цыбикдоржиева не видели уже с 21 сентября
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пропал 34-летний житель

В столице Бурятии без вести пропал Геннадий Банзаракцаевич Цыбикдоржиев. 34-летний горожанин пропал 21 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Особые приметы: хромает

Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.

Одежда: зеленая толстовка, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки, серая кепка.

Инфорг: Лариса, 89146337353

Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).





Фото: "Лиза Алерт в РБ"

Теги
пропавшие без вести лиза алерт

Все новости

Хурал Бурятии выбрал двух вице-спикеров
25.09.2023 в 13:00
ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения
25.09.2023 в 12:56
В Улан-Удэ ярого курильщика дважды спасли от ампутации ноги
25.09.2023 в 12:56
Власти Бурятии распределят гранты на патриотические проекты
25.09.2023 в 12:42
В Улан-Удэ пропал 34-летний житель
25.09.2023 в 12:32
Новый Народный Хурал Бурятии снова возглавил Владимир Павлов
25.09.2023 в 12:24
В Бурятии рецидивист жестоко избил и ограбил 94-летнюю пенсионерку
25.09.2023 в 12:00
В Улан-Удэ прошел вечер рок-поэзии
25.09.2023 в 11:51
В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель
25.09.2023 в 11:45
Теннисисты Бурятии прорвались в теннисную элиту России
25.09.2023 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
В Бурятии рецидивист жестоко избил и ограбил 94-летнюю пенсионерку
И хотя бабушка перепутала злоумышленника с другим человеком, его все равно поймали
25.09.2023 в 12:00
В Бурятии две женщины погибли в ДТП
Одна из них скончалась по вине пьяного водителя
25.09.2023 в 10:17
Житель Улан-Удэ убил сожительницу и сказал, что она умерла сама
Однако злоумышленника быстро разоблачили
25.09.2023 в 09:22
Улан-удэнец систематически бил и спаивал детей
Суд назначил "отцу года" наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно
24.09.2023 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru