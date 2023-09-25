Происшествия 25.09.2023 в 12:32
В Улан-Удэ пропал 34-летний житель
Геннадия Цыбикдоржиева не видели уже с 21 сентября
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии без вести пропал Геннадий Банзаракцаевич Цыбикдоржиев. 34-летний горожанин пропал 21 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Особые приметы: хромает
Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.
Одежда: зеленая толстовка, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки, серая кепка.
Инфорг: Лариса, 89146337353
Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в РБ"