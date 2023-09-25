В Бурятии руководитель филиала техникума обобрал студентов-сирот

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении заведующего филиалом одного из республиканских техникумов в Бичурском районе и его соучастницы - заведующей учебной частью. Оба фигуранта обвинялись в мошенничестве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в 2018-2019 годах двум студентам филиала из числа детей-сирот перечислили матпомощь. Также финансовую помощь оказали еще одной студентке в связи с ее тяжелым материальным положением. Заведующий филиалом из корыстных побуждений сообщил студентам, что деньги им перечислены ошибочно, после чего потребовал вернуть их на свой личный банковский счет. Студенты выполнили эти требования. Полученными деньгами руководитель филиала распорядился по своему усмотрению.Еще один эпизод касаелся уже 2020-2021 года. Тогда в филиал техникума обратились два молодых человека, желавших обучаться заочно. Заведующий сообщил им заведомо ложные сведения, что в филиале имеется такая форма обучения и передал им реквизиты своего банковского счета для оплаты учебы, куда парни перечислили 60 тысяч рублей.«Таким образом, заведующий путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе в соучастии с заведующей учебной частью, похитил полученные денежные средства. Молодых людей фиктивно зачислили в техникум на очную форму обучения. Участия в учебном процессе они не принимали, полагая, что обучаются заочно», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал фигурантов дела виновными. Заведующего филиалом приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Его соучастница получила 2 года и 1 месяц лишения свободы, также условно.Фото: «Номер один»