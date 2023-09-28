В Бурятии задержали похитителя цилиндров

Как рассказали в МВД Бурятии, сообщение о преступлении поступило в отдел полиции Еравнинского района днем 3 сентября. Жительница села Тужинка рассказала, что неизвестный ночью скрутил два цилиндра с трактора в ограде дома. Пропажу имущества хозяева обнаружили уже днем. Ущерб составил 50 тысяч рублей.







Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в краже гидравлических цилиндров.Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила рядом с местом преступления следы легкового автомобиля. Впоследствии полицейские установили владельца машины. Им оказался житель соседнего села, приехавший в помочь родителям с делами по хозяйству.Однако мужчина категорически отрицал свою причастность к краже. Он сообщил, что давал машину приятелю, который также прибыл в район навестить родственников. Молодого человека в тот же вечер задержали, и он сознался в хищении.«Обвиняемый признался, что на чужом автомобиле ночью подъехал ко двору знакомого ему сельчанина и похитил имущество, намереваясь в последующем заработать на его продаже. Цилиндры он спрятал в стогах сена на сеновале. Постоянного источника дохода мужчина не имеет. Много лет назад он привлекался к уголовной ответственности», - рассказали в МВД.В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.Фото: «Номер один»