В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина

Днем 30 сентября полицию Джидинского района поступило заявление об угоне иномарки. Владелец автомобиля рассказал, что во двор тёти, к которой он приехал, заглянул незнакомец. Молодой человек поинтересовался, продается ли припаркованная у ограды автомашина. Мужчина, подумывавший о продаже, ответил положительно. После предварительного показа автомобиля он передал юноше ключи, чтобы тот мог открыть дверь авто и осмотреть его более детально, оценив состояние салона и багажника иномарки. Сам сельчанин тем временем зашёл в дом за сигаретами. Когда мужчина вышел обратно, его автомобиля у ворот уже не было.Сначала сельчанин пытался самостоятельно найти машину и злоумышленника, но результата это не принесло. Тогда он обратился в полицию.«Вскоре на окраине села правоохранители нашли угнанную иномарку с ключами в замке зажигания. Чуть позже был задержан и сам подозреваемый. Им оказался 19-летний местный житель. В 2021 году он был дважды судим за угоны, также привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Обучается в техникуме. Молодой человек объяснил свой поступок желанием покататься. Причем умысел на угон у него возник после передачи ему ключей», - рассказали в МВД Бурятии.По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется дознание.Фото: «Номер один»