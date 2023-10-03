Происшествия 03.10.2023 в 15:22

В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина

Молодой злоумышленник выдал себя за покупателя автомобиля
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина
Днем 30 сентября полицию Джидинского района поступило заявление об угоне иномарки. Владелец автомобиля рассказал, что во двор тёти, к которой он приехал, заглянул незнакомец. Молодой человек поинтересовался, продается ли припаркованная у ограды автомашина. Мужчина, подумывавший о продаже, ответил положительно. После предварительного показа автомобиля он передал юноше ключи, чтобы тот мог открыть дверь авто и осмотреть его более детально, оценив состояние салона и багажника иномарки. Сам сельчанин тем временем зашёл в дом за сигаретами. Когда мужчина вышел обратно, его автомобиля у ворот уже не было.

Сначала сельчанин пытался самостоятельно найти машину и злоумышленника, но результата это не принесло. Тогда он обратился в полицию.

«Вскоре на окраине села правоохранители нашли угнанную иномарку с ключами в замке зажигания. Чуть позже был задержан и сам подозреваемый. Им оказался 19-летний местный житель. В 2021 году он был дважды судим за угоны, также привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Обучается в техникуме. Молодой человек объяснил свой поступок желанием покататься. Причем умысел на угон у него возник после передачи ему ключей», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Фото: «Номер один»
Теги
угон

Все новости

26 педагогов из Бурятии участвуют в Форуме классных руководителей
03.10.2023 в 16:15
В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными
03.10.2023 в 16:06
День учителя слегка подорожал
03.10.2023 в 16:02
Силовики Бурятии отправили в зону СВО шесть автомобилей
03.10.2023 в 15:45
В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина
03.10.2023 в 15:22
Улан-Удэ и Минск будут дружить
03.10.2023 в 15:00
В Бурятии омбудсмен помогла перевести солдата на родину
03.10.2023 в 14:58
В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег
03.10.2023 в 14:33
Трех погибших бойцов батальона «Байкал» наградили орденами Мужества
03.10.2023 в 14:21
В Улан-Удэ впервые кремировали собаку
03.10.2023 в 14:12
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными
Взрывотехники обследовали все объекты, но ничего подозрительного не нашли
03.10.2023 в 16:06
В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег
Это касается территорий, которые пострадали от речных и грунтовых вод
03.10.2023 в 14:33
Житель Улан-Удэ взял кредиты на 3 миллиона рублей и перевел их мошенникам
Мужчина отдал бы и больше, но в очередном кредите ему отказали
03.10.2023 в 12:58
«Заманила в лес и устроила казнь»
Под Новосибирском школьница изрезала 13-летнюю подругу до полусмерти
03.10.2023 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru