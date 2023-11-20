Житель Бурятии погиб под колесами собственного грузовика

Вечером 17 ноября в лесу в 15 км от села Кома было обнаружено тело 52-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для наезда тяжелого колесного транспорта. Неподалеку находился перевернувшийся грузовой автомобиль с прицепом. По факту гибели мужчины Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку. В её рамках следователям уже удалось восстановить картину происшествия.По предварительным данным, мужчина занимался перевозкой древесины на своем грузовике. 17 ноября он приехал на лесную деляну, поставил машину на склоне кабиной под уклон, при этом не установил под колеса специальные стопоры и не принял других необходимых мер для безопасной парковки. Во время загрузки кузова древесиной машина внезапно покатилась вниз и стала ускоряться. Водитель бежал рядом, затем попытался на ходу забраться в кабину, но когда неуправляемый автомобиль съехал с дороги в лес, не удержался на подножке, упал вниз и попал под колеса прицепа. От полученных травм мужчина скончался на месте.Фото: Следственный комитет Бурятии