Происшествия 20.11.2023 в 12:13

Житель Бурятии погиб под колесами собственного грузовика

Мужчина пытался остановить внезапно покатившийся автомобиль
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии погиб под колесами собственного грузовика
Вечером 17 ноября в лесу в 15 км от села Кома было обнаружено тело 52-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для наезда тяжелого колесного транспорта. Неподалеку находился перевернувшийся грузовой автомобиль с прицепом. По факту гибели мужчины Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку. В её рамках следователям уже удалось восстановить картину происшествия.

По предварительным данным, мужчина занимался перевозкой древесины на своем грузовике. 17 ноября он приехал на лесную деляну, поставил машину на склоне кабиной под уклон, при этом не установил под колеса специальные стопоры и не принял других необходимых мер для безопасной парковки. Во время загрузки кузова древесиной машина внезапно покатилась вниз и стала ускоряться. Водитель бежал рядом, затем попытался на ходу забраться в кабину, но когда неуправляемый автомобиль съехал с дороги в лес, не удержался на подножке, упал вниз и попал под колеса прицепа. От полученных травм мужчина скончался на месте.   

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Один человек погиб в лобовом ДТП в пригороде Улан-Удэ
20.11.2023 в 12:23
В Улан-Удэ в подъезде дома ограбили 87летнюю пенсионерку
20.11.2023 в 12:13
Житель Бурятии погиб под колесами собственного грузовика
20.11.2023 в 12:13
Школьников Бурятии приглашает инженерная олимпиада «Звезда»-2024
20.11.2023 в 11:54
В Бурятии прощаются с военным, погибшим в марте на Донбассе
20.11.2023 в 11:39
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Бурятии
20.11.2023 в 10:59
В Бурятии спасатели помогли 75-летнему парализованному
20.11.2023 в 10:55
Жители Бурятии окружили депутата Госдумы в лесу
20.11.2023 в 10:52
В Улан-Удэ зимняя сельхозярмарка впервые пройдет на площади Советов
20.11.2023 в 10:39
В Бурятии перевернулись грузовик и две легковушки
20.11.2023 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
Один человек погиб в лобовом ДТП в пригороде Улан-Удэ
На трассе столкнулись два грузовика
20.11.2023 в 12:23
В Улан-Удэ в подъезде дома ограбили 87летнюю пенсионерку
Бабушку выслеживали от расчетно-кассового центра, аптеки и магазина до самого дома
20.11.2023 в 12:13
В Бурятии спасатели помогли 75-летнему парализованному
Он случайно оказался один в запертой квартире
20.11.2023 в 10:55
В Бурятии перевернулись грузовик и две легковушки
В авариях один человек погиб, двое получили травмы
20.11.2023 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru