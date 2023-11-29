Происшествия 29.11.2023 в 12:59

В пригороде Улан-Удэ сгорел микроавтобус

Причиной возгорания авто стало короткое замыкание
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Текст: Андрей Константинов
В пригороде Улан-Удэ сгорел микроавтобус
Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о загорании микроавтобуса на улице Федеральная в Нур-Селении. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили возгорание.

«Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Пострадавших нет. На месте работали 7пожарных и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Фото: МЧС Бурятии
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