Происшествия 29.11.2023 в 12:59
В пригороде Улан-Удэ сгорел микроавтобус
Причиной возгорания авто стало короткое замыкание
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о загорании микроавтобуса на улице Федеральная в Нур-Селении. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили возгорание.
«Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Пострадавших нет. На месте работали 7пожарных и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Фото: МЧС Бурятии
«Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Пострадавших нет. На месте работали 7пожарных и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Фото: МЧС Бурятии
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