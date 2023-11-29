В пригороде Улан-Удэ сгорел микроавтобус

Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о загорании микроавтобуса на улице Федеральная в Нур-Селении. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили возгорание.«Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Пострадавших нет. На месте работали 7пожарных и 2 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.Фото: МЧС Бурятии