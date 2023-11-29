Происшествия 29.11.2023 в 15:12

От шаурмы с сальмонеллой в Бурятии пострадали 24 человека

Такие данные озвучили сегодня в Следственном комитете
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Текст: Андрей Константинов
От шаурмы с сальмонеллой в Бурятии пострадали 24 человека
24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, обратились за медицинской помощью после употреблений шаурмы в местном киоске. 14 из них были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Такие данные озвучил сегодня Следственный комитет Бурятии, который расследует уголовное делопо факту массового отравления.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий. В ближайшее время по образцам изъятой из киоска продукции будут назначены санитарно-гигиенические экспертизы. Также в рамках судебно-медицинских экспертиз будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного гражданам. Предпринимательская деятельность в киоске приостановлена в судебном порядке», - сообщили в следственном ведомстве.

Ранее проверка Роспотребнадзора выяснила, что в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В свою очередь Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии установило, что шаурмой по сути торговали нелегально. Владелец передвижного киоска по изготовлению шаурмы не был зарегистрирован в федеральной информационной системе ФГИС «Цербер». В октябре этого года он продал киоск местной жительнице, которая уже в ноябре начала нелегально торговать шаурмой и наггетсами, также не зарегистрировав торговую точку.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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