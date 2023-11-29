Житель Бурятии во время сварочных работ случайно поджег гараж и машину

В Муйском районе в поселке Таксимо вечером 28 ноября произошло возгорание в гараже. На момент прибытия первого подразделения пожарных в гараже горел пол на площади 5 кв метров и автомобиль «Honda CR-V».- Возгорание было потушено в течение 10 минут. В результате пожара в гараже обгорел пол на площади 5 кв. метров, повреждены бампер и пороги автомобиля на площади 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, – сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.