Происшествия 30.11.2023 в 09:39

В пригороде Улан-Удэ сбили неизвестную женщину

Её личность пока не установлена
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Текст: Андрей Константинов
В пригороде Улан-Удэ сбили неизвестную женщину
ДТП произошло вчера ночью на трассе «Байкал» в районе поселка Солдатский. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 57-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» на пешеходном переходе сбил женщину. В результате наезда она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП. Личность женщины до настоящего времени не установлена. Известно, что она азиатской внешности, на вид ей 40-45 лет.

Фото: ГИБДД Бурятии
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