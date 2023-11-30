В пригороде Улан-Удэ сбили неизвестную женщину

ДТП произошло вчера ночью на трассе «Байкал» в районе поселка Солдатский. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 57-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» на пешеходном переходе сбил женщину. В результате наезда она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП. Личность женщины до настоящего времени не установлена. Известно, что она азиатской внешности, на вид ей 40-45 лет.Фото: ГИБДД Бурятии