В Бурятии пьяный водитель без прав покалечил двух женщин

ДТП произошло вчера ночью на ул. Первомайской села Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии две женщины-пассажирки в возрасте 36 и 38 лет получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.Как уточнили в Госавтоиснпекции, попавший в аварию водитель не имел прав и к тому же был пьян. Результат его освидетельствования показал 1,11 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлен административный материал.Фото: ГИБДД Бурятии