Происшествия 01.12.2023 в 09:23

В Бурятии пьяный водитель без прав покалечил двух женщин

Мужчина не справился с управлением и врезался в столб
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель без прав покалечил двух женщин
ДТП произошло вчера ночью на ул. Первомайской села Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии две женщины-пассажирки в возрасте 36 и 38 лет получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Как уточнили в Госавтоиснпекции, попавший в аварию водитель не имел прав и к тому же был пьян. Результат его освидетельствования показал 1,11 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлен административный материал.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ приставы привезли в собачий приют 24 мешка корма
01.12.2023 в 10:26
В Бурятии вырос спрос на многозадачных сотрудников
01.12.2023 в 10:17
В Улан-Удэ пьяный автомойщик устроил дебош
01.12.2023 в 09:54
В Бурятии прокуратура обязала дорожников сделать ремонт на проблемном участке
01.12.2023 в 09:47
В Бурятии главу сельского поселения оштрафовали за нарушения трудового законодательства
01.12.2023 в 09:37
В Бурятии единое пособие за ноябрь и декабрь перечислят досрочно
01.12.2023 в 09:33
На новогодних каникулах в Улан-Удэ пройдут соревнования по мини-футболу
01.12.2023 в 09:24
В Бурятии пьяный водитель без прав покалечил двух женщин
01.12.2023 в 09:23
Улан-удэнский «Водоканал» запустил ежегодную акцию «В Новый год без долгов!»
01.12.2023 в 09:18
В аэропорту «Байкал» всю ночь шел ливневый снег
01.12.2023 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пьяный автомойщик устроил дебош
Коллеги вызвали мужчине скорую, решив, что ему плохо
01.12.2023 в 09:54
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
К счастью, они серьезно не пострадали
30.11.2023 в 16:43
В Северомуйском тоннеле горела цистерна с топливом
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
30.11.2023 в 14:29
Житель Бурятии попал на уловку «угольного» мошенника
Мужчина перевел деньги за топливо, но товара так и не дождался
30.11.2023 в 14:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru