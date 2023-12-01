В Бурятии сельские посиделки закончились мордобоем и разгромом машины

Полиция Бурятии возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества в отношении 32-летнего жителя Еравнинского района. Мужчина стал участником драки, после которой разбил автомобиль оппонента.Как рассказали в МВД Бурятии, вечером 20 ноября мужчина вместе со своими друзьями на машине направился в соседнее село. Молодые люди повстречали там другую компанию и стали совместно распивать спиртное. Однако в процессе употребления алкоголя между подозреваемым и парнем из другой компании возник конфликт. Словесная перепалка переросла в массовую драку.«Улучив момент, оппонент злоумышленника покинул место потасовки и скрылся в доме родственников. Однако подозреваемого такое положение дел не устроило. Желая проучить 31-летнего гражданина, он решил повредить его недавно купленную иномарку: стал бить ногами и подручными средствами по корпусу авто, оставляя на кузове вмятины и сколы, сломал задние габариты и оторвал бампер, повредил салон машины», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Ведется дознание.Фото: «Номер один»