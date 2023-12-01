Происшествия 01.12.2023 в 16:53

В Бурятии сельские посиделки закончились мордобоем и разгромом машины

В причинах конфликта между двумя компаниями сейчас разбирается полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельские посиделки закончились мордобоем и разгромом машины
Полиция Бурятии возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества в отношении 32-летнего жителя Еравнинского района. Мужчина стал участником драки, после которой разбил автомобиль оппонента.

Как рассказали в МВД Бурятии, вечером 20 ноября мужчина вместе со своими друзьями на машине направился в соседнее село. Молодые люди повстречали там другую компанию и стали совместно распивать спиртное. Однако в процессе употребления алкоголя между подозреваемым и парнем из другой компании возник конфликт. Словесная перепалка переросла в массовую драку.

«Улучив момент, оппонент злоумышленника покинул место потасовки и скрылся в доме родственников. Однако подозреваемого такое положение дел не устроило. Желая проучить 31-летнего гражданина, он решил повредить его недавно купленную иномарку: стал бить ногами и подручными средствами по корпусу авто, оставляя на кузове вмятины и сколы, сломал задние габариты и оторвал бампер, повредил салон машины», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Ведется дознание.

Фото: «Номер один»
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