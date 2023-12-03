В столице Бурятии потушили масштабный пожар

Сегодня ранним утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании по улице Оцимика. Предварительной причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Причастных к этому лиц устанавливают.

«Подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона были на месте уже через несколько минут. В это время огнем были охвачены перекрытия на втором и третьем этаже», - сообщили в МЧС по Республике Бурятия.