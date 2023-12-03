Происшествия 03.12.2023 в 14:57
В столице Бурятии потушили масштабный пожар
Для ликвидации возгорания задействовали более 20 людей и 8 единиц техники
Текст: Номер один
Сегодня ранним утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании по улице Оцимика. Предварительной причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Причастных к этому лиц устанавливают.
Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 22 человека и 8 единиц техники.
«Подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона были на месте уже через несколько минут. В это время огнем были охвачены перекрытия на втором и третьем этаже»,- сообщили в МЧС по Республике Бурятия.
Фото: МЧС по Республике Бурятия
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