В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей

В октябре 2020 г. на ул. Гагарина города Улан-Удэ в результате наезда на канализационный люк, крышка которого отсутствовала, был поврежден автомобиль «Mercedes Benz C180». Было установлено, что собственник колодца и люка – МУП «Водоканал».Согласно заключению независимой экспертизы ООО «Байкал-Оценка» следует, что стоимость восстановления автомобиля составляет 207 600,30 руб.«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ)», - напоминает автоюрист Анна Меженова.В ходе судебного заседания назначили судебную экспертизу.- Согласно экспертному заключению ООО «Динамо-Эксперт» полная стоимость восстановительного ремонта автомобиля равна 207 600 руб. Кроме того, экспертом сделан вывод о том, что разрешить вопрос о наличии у водителя технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие путем торможения не представляется возможным. Эксперт указал при этом, что ДТП произошло в темное время суток, препятствие не было обозначено техническими средства организации дорожного движения (ограждениями, дорожными знаками), в связи с чем водитель, вероятно, не имел возможности остановить управляемое транспортное средство до наезда на выступающую часть конструкции водопроводного колодца, - комментирует Анна Меженова.Решением Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ исковые требования собственника поврежденного автомобиля были удовлетворены в полном объёме, с МУП "Водоканал" взыскан материальный ущерб согласно экспертизе истца.Данное решение МУП "Водоканал" обжаловал в вышестоящую инстанцию. Решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. В настоящее время требование о возмещении материального ущерба в результате ДТП исполнено в полном объеме.