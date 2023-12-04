Происшествия 04.12.2023 в 16:16

В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей

Его автомобиль угодил в открытый канализационный люк
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей
В октябре 2020 г. на ул. Гагарина города Улан-Удэ в результате наезда на канализационный люк, крышка которого отсутствовала, был поврежден автомобиль «Mercedes Benz C180». Было установлено, что собственник колодца и люка – МУП «Водоканал».  
 
Согласно заключению независимой экспертизы ООО «Байкал-Оценка» следует, что стоимость восстановления автомобиля составляет 207 600,30 руб. 

«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ)», - напоминает автоюрист Анна Меженова. 

В ходе судебного заседания назначили судебную экспертизу. 

- Согласно экспертному заключению ООО «Динамо-Эксперт» полная стоимость восстановительного ремонта автомобиля равна 207 600 руб. Кроме того, экспертом сделан вывод о том, что разрешить вопрос о наличии у водителя технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие путем торможения не представляется возможным. Эксперт указал при этом, что ДТП произошло в темное время суток, препятствие не было обозначено техническими средства организации дорожного движения (ограждениями, дорожными знаками), в связи с чем водитель, вероятно, не имел возможности остановить управляемое транспортное средство до наезда на выступающую часть конструкции водопроводного колодца, - комментирует Анна Меженова. 

Решением Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ исковые требования собственника поврежденного автомобиля были удовлетворены в полном объёме, с МУП "Водоканал" взыскан материальный ущерб согласно экспертизе истца.

Данное решение МУП "Водоканал" обжаловал в вышестоящую инстанцию. Решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. В настоящее время требование о возмещении материального ущерба в результате ДТП исполнено в полном объеме. 

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей
04.12.2023 в 16:16
В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске
04.12.2023 в 15:49
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»
04.12.2023 в 15:45
Коммунальщики Улан-Удэ борются с гололедом
04.12.2023 в 15:44
В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отобрали «золотые парашюты»
04.12.2023 в 15:35
Жители микрорайона в Улан-Удэ мерзнут в своих квартирах
04.12.2023 в 14:34
В Бурятию прибыл представитель Геншаба Вооруженных сил РФ
04.12.2023 в 14:31
Дефицитная профессия
04.12.2023 в 13:54
В ноябре в отряд «ЛизаАлерт» поступило 40 заявок о пропавших людях
04.12.2023 в 13:48
Крупный пожар потушили в Бурятии
04.12.2023 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Крупный пожар потушили в Бурятии
Огонь уничтожил гараж и трактор, пострадали еще несколько построек
04.12.2023 в 13:44
В Улан-Удэ находящийся в розыске наркоман украл снеки в магазине
Молодой человек сбежал от принудительного лечения, которое назначил ему суд
04.12.2023 в 11:04
На трассе в Бурятии перевернулся «Ниссан Ноут»
В аварии пострадала пассажирка иномарки
04.12.2023 в 10:15
Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере
Двое мужчин поставили на поток продажу немаркированной алкогольной продукции
04.12.2023 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru