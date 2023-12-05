Происшествия 05.12.2023 в 13:52

Суд вынес новый приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии

Наталье Бухольцевой увеличили срок, но он по-прежнему остался условным
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Текст: Андрей Константинов
Суд вынес новый приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии
Верховный суд Бурятии пересмотрел приговор в отношении бывшего главврача городской поликлиники №6, экс-заместителя министра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой и ее соучастницы – представителя коммерческой организации. Обе фигурантки обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия, в конце 2017 года главврач поликлиники Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Они решили совершить хищение денежных средств учреждения здравоохранения под видом оплаты фиктивного договора аренды медицинского оборудования. Главврач, действуя неправомерно, организовала проведение открытого аукциона, рассчитанного на победу фирмы ее соучастницы, после чего в конце января 2018 года заключила договор аренды медицинского оборудования сроком на 48 месяцев и ежемесячными платежами почти в 1,5 млн. рублей.

После этого в поликлинику была передана лишь часть имущества, предусмотренного контрактом. Отсутствовали две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями, стоимость аренды которых составляла почти треть от суммы ежемесячных платежей. Далее, действуя в рамках преступного плана, главврач поликлиники подписала акт приемки полного комплекта медицинского оборудования, после чего ежемесячно обеспечивала перечисление арендных платежей на счета фирмы своей соучастницы.

«Даже после того, как Наталью Бухольцеву назначили на должность заместителя министра здравоохранения Бурятии, она путем обмана нового главврача поликлиники и злоупотребления его доверием продолжала выполнять взятую на себя преступную роль, обеспечивая оплату учреждением аренды несуществующих лазерных установок. Таким путем соучастницы совершили хищение денежных средств учреждения на общую сумму более 9 млн. рублей», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал фигуранток виновными. Наталью Бухольцеву приговорили к 5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение двух лет. Её соучастница получила 2 года лишения свободы условно.

Наталья Бухольцева с таким приговором не согласилась и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Приговор обжаловал и гособвинитель. На днях жалобы рассмотрела вышестоящая инстанция.

В итоге приговор райсуда был отменен, а по делу вынесен новый, также обвинительный приговор. Согласно нему, Наталье Бухольцевой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Её сообщница получила 2,5 года лишения свободы условно.

Как отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, ущерб, который инкриминировали фигуранткам, был полностью возмещен.

Фото: «Номер один»
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