Происшествия 05.12.2023 в 14:30

В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД

В итоге мужчина получил 15 суток ареста
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД
Ночью в воскресенье в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали 39-летнего водителя автомобиля «Хонда Аккорд». Видео, как за автомобилем мужчины на улице Ключевская гнались сразу пять экипажей ДПС, распространилось ранее в соцсетях.

«Мужчина находился за рулём с признаками опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлено несколько административных материалов, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Судом ему назначено наказание в виде 15 суток административного ареста», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

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