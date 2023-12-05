В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД

Ночью в воскресенье в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали 39-летнего водителя автомобиля «Хонда Аккорд». Видео, как за автомобилем мужчины на улице Ключевская гнались сразу пять экипажей ДПС, распространилось ранее в соцсетях.«Мужчина находился за рулём с признаками опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлено несколько административных материалов, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Судом ему назначено наказание в виде 15 суток административного ареста», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»