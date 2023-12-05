Происшествия 05.12.2023 в 17:10

В Улан-Удэ преследователь девочек рассказал о мотивах своего поведения

Он объяснил, что был пьян и просто хотел познакомиться
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ преследователь девочек рассказал о мотивах своего поведения
Ранее в соцсетях и СМИ распространялась информация о преследовании неизвестным 13-летних школьниц в Советском районе. В рамках проверки полицейские, в том числе, просмотрели записи с имеющихся камер видеонаблюдения по пути следования одной из учащихся. А также установили приметы проводившего её до ворот школы мужчины. Вечером 1 декабря его для разбирательства доставили в орган внутренних дел.

- 37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними 23 и 29 ноября. Однако сообщил, что в первом случае лишь шел в одном направлении со школьницей. Во втором – планировал познакомиться, поскольку девушка, внимание на которую он обратил на улице Толстого, показалась ему взрослее своих лет, но та испугалась и убежала. По его словам, противоправных намерений он не имел и, кроме того, был пьян, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. 

Сотрудники полиции провели  с мужчиной профилактическую беседу. Собранные материалы направят в Следственный комитет – для дальнейшего разбирательства и вынесения правовой оценки действиям гражданина.

Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами. 

- Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, - призывают в полиции. 

Напомним, сегодня утром о похожих случаях стали сообщать и жители другого микрорайона. Как сообщили нам в МВД по РБ, в данном случае речь идет совсем о другом мужчине. По данному случаю правоохранительными органами проводится проверка. 

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ преследователь девочек рассказал о мотивах своего поведения
05.12.2023 в 17:10
Жительница Бурятии получила 7 лет за убийство мужа
05.12.2023 в 17:02
Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками солнечного сияния
05.12.2023 в 16:35
В Улан-Удэ подсыпку дорог контролируют с помощью системы ГЛОНАСС
05.12.2023 в 16:17
В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов
05.12.2023 в 16:13
Улан-удэнцев шокируют цены на неликвидное жилье
05.12.2023 в 15:55
В Улан-Удэ городские водоколонки очищают от снега и льда
05.12.2023 в 15:10
В Улан-Удэ разыскивают Люську
05.12.2023 в 15:09
В Улан-Удэ заключенные создали двухметровую деревянную монету
05.12.2023 в 14:40
В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД
05.12.2023 в 14:30
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Жительница Бурятии получила 7 лет за убийство мужа
В ходе ссоры сельчанка ткнула мужчину ножом, он скончался от кровопотери
05.12.2023 в 17:02
В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД
В итоге мужчина получил 15 суток ареста
05.12.2023 в 14:30
Суд вынес новый приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии
Наталье Бухольцевой увеличили срок, но он по-прежнему остался условным
05.12.2023 в 13:52
В Бурятии огромная фура перегородила дорогу
На месте происшествия работают дорожные службы
05.12.2023 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru