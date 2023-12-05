Происшествия 05.12.2023 в 17:10
В Улан-Удэ преследователь девочек рассказал о мотивах своего поведения
Он объяснил, что был пьян и просто хотел познакомиться
Текст: Ольга Лазарева
Ранее в соцсетях и СМИ распространялась информация о преследовании неизвестным 13-летних школьниц в Советском районе. В рамках проверки полицейские, в том числе, просмотрели записи с имеющихся камер видеонаблюдения по пути следования одной из учащихся. А также установили приметы проводившего её до ворот школы мужчины. Вечером 1 декабря его для разбирательства доставили в орган внутренних дел.
- 37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними 23 и 29 ноября. Однако сообщил, что в первом случае лишь шел в одном направлении со школьницей. Во втором – планировал познакомиться, поскольку девушка, внимание на которую он обратил на улице Толстого, показалась ему взрослее своих лет, но та испугалась и убежала. По его словам, противоправных намерений он не имел и, кроме того, был пьян, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сотрудники полиции провели с мужчиной профилактическую беседу. Собранные материалы направят в Следственный комитет – для дальнейшего разбирательства и вынесения правовой оценки действиям гражданина.
Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами.
- Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, - призывают в полиции.
Напомним, сегодня утром о похожих случаях стали сообщать и жители другого микрорайона. Как сообщили нам в МВД по РБ, в данном случае речь идет совсем о другом мужчине. По данному случаю правоохранительными органами проводится проверка.
- 37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними 23 и 29 ноября. Однако сообщил, что в первом случае лишь шел в одном направлении со школьницей. Во втором – планировал познакомиться, поскольку девушка, внимание на которую он обратил на улице Толстого, показалась ему взрослее своих лет, но та испугалась и убежала. По его словам, противоправных намерений он не имел и, кроме того, был пьян, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сотрудники полиции провели с мужчиной профилактическую беседу. Собранные материалы направят в Следственный комитет – для дальнейшего разбирательства и вынесения правовой оценки действиям гражданина.
Полиция рекомендует родителям постараться встречать детей после школы, особенно, если это касается учащихся младших классов. При отсутствии такой возможности важно позаботиться, чтобы ребёнок не шёл домой один, а в компании с друзьями, одноклассниками, старшими братьями - сёстрами.
- Объясните детям, что ходить нужно по освещенным местам, не сокращать пути через темные переулки и т.д. Если ребенок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, - призывают в полиции.
Напомним, сегодня утром о похожих случаях стали сообщать и жители другого микрорайона. Как сообщили нам в МВД по РБ, в данном случае речь идет совсем о другом мужчине. По данному случаю правоохранительными органами проводится проверка.
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