С начала года на пожарах погибли 267 детей





«Почти 338 тысяч пожаров произошло с начала года. Они унесли жизнь в общей сложности более 6,6 тысяч человек. Губителен дым, в нем – продукты неполного сгорания, всего пять вдохов которых летальны для взрослого. Ребенку достаточно и того меньше», - сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Из числа погибших 267 человек - дети.

В сводках новостей можно встретить: пожар на площади 2-3 квадратных метров и несколько погибших – все отравились продуктами горения. Как правило, при тлении нет огня, распознать опасность сразу невозможно. Всего несколько вдохов токсичных веществ ведут к потере человеком сознания и смерти.

Так, в субботу, 2 декабря, в Саратове в квартире на третьем этаже жилого дома горели вещи на площади 3 квадратных метра. Сотрудники МЧС России спасли двух женщин, их госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, трехлетнего мальчика спасти не удалось.

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в центре Москвы из горящей квартиры на 10-м этаже эвакуировали троих человек. Выжил только один – отец, за его жизнь продолжают бороться врачи. Двое детей четырех и девяти лет погибли, отравившись угарным газом.

- Как правило, при тлении нет огня, распознать опасность сразу невозможно. Способен предупредить о едком дыме пожарный извещатель. Автономный прибор подаст громкий звуковой сигнал. Такое оповещение способно прервать даже крепкий сон – спящий не чувствует запахов и не может сам пробудиться, - сообщают в МЧС РФ по РБ.