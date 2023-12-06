В Бурятии ругань между женщинами закончились убийством

Вечером 4 декабря в квартире одного из домов в селе Холодное Северо-Байкальского района произошло убийство 37-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители на месте происшествия задержали 36-летнего хозяина жилища. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 4 декабря в течение дня обвиняемый у себя в квартире употреблял спиртное с сожительницей, а также пришедшими к ним в гости приятелем и его знакомой. Вечером на фоне алкогольного опьянения между женщинами произошла ссора. К конфликту с разных сторон сразу подключились мужчины, которые также стали ругаться между собой. Затем хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес им два удара в грудь и живот противнику. От полученных ран тот скончался на месте.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»