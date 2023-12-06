В Бурятии проходит операция «Быт-2023»

На территории Бурятии с 4 по 8 декабря проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2023».

- Мероприятие проводится для усиления профилактического воздействия на лиц, систематически допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, и предупреждения подобных противоправных деяний, - сообщают в МВД по РБ.

В период его проведения проверят лица, состоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел: семейные дебоширы, хронические алкоголики, наркоманы. Лица, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей.

Также одна из главных задач операции – проведение индивидуально-профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений в быту, выявление причин и условий, способствующих этому.

Региональное МВД напоминает: об известных вам фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.

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