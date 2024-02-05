Происшествия 05.02.2024 в 10:07
В Улан-Удэ водитель без прав протаранил бетонный блок
В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня ночью в районе дома №21 по ул. Октябрьской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 28-летний водитель автомобиля «Хонда Сайбер», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате аварии водитель и 23-летний пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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