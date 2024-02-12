В Бурятии пассажир иномарки попал в больницу после ДТП

ДТП произошло в воскресенье в два часа ночи в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» ехавший со стороны улуса Додо-год, на пресечении с трассой «Улан-Удэ – Романовка - Чита» не справился с управлением и слетел с дороги. В результате аварии 29-летний пассажир иномарки получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД