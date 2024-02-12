В Бурятии браконьеры застрелили косулю

Оружие, туша косули и машина, на которой передвигались злоумышленники, изъяты полицейскими. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.









МВД Бурятии сообщило о расследовании уголовного дела в отношении двух браконьеров в Кяхтинском районе. В незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору подозреваются двое граждан в возрасте 59 лет и 61 года. В ноябре 2023 года они нелегально добыли косулю.«Предварительно установлено, что один из них – местный житель. Имея разрешение на охоту на лис и зайцев, а также законно хранящееся у него огнестрельное оружие, он предложил другу поохотиться: товарищ приехал погостить из Улан-Удэ к родственнику. На его автомобиле мужчины выехали в лес в семи километрах от села Хутор, где и добыли косулю. Граждан, лучивших на автомобиле местность в пределах пограничной зоны, заметили и остановили сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Бурятии. В салоне машины они обнаружили расчехленное нарезное огнестрельное оружие и патроны к нему, в кузове – тушу подстреленного животного», - рассказали в МВД.Фото и видео: МВД Бурятии