Происшествия 13.02.2024 в 15:57

В Улан-Удэ благодаря бдительным гражданам поймали пьяного водителя

Нарушителя задержали на Верхней Березовке
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ благодаря бдительным гражданам поймали пьяного водителя
Жители Улан-Удэ продолжают сдавать полиции пьяных водителей. Как сообщили в МВД Бурятии, с начала февраля горожане помогли выявить уже шестерых таких нарушителей, подвергших опасности себя и других участников дорожного движения.

Так, днем 12 февраля очевидцы позвонили в дежурную часть Госавтоинспекции и сообщили, что на улице Литейной в Улан-Удэ движется черная иномарка, водитель которой, предположительно, пьян. Ориентировку на задержание машины передали всем нарядам ДПС.

«Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль в районе Верхней Березовки. За рулем «Черри Тиго» находился 36-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Его освидетельствование дало результат 0,95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлен административный протокол, иномарка перемещена на специализированную штрафстоянку», - рассказали в полиции.

Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным гражданам, сообщившим о нетрезвом автомобилисте.

В МВД напомнили, что о пьяных водителях можно сообщить в Госавтоинспекцию по телефонам: 8 (3012) 29-29-02, 8 (3012) 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.

Фото: МВД Бурятии
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