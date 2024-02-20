В Улан-Удэ объяснили причины мощного потопа на Батарейке

В соцсетях Улан-Удэ появилось видео мощных потоков воды, которые текут в районе Батарейки. Как сообщили в МУП «Водоканал», сегодня утром там прорвало канализационную трубу.«Сообщение о порыве на линии на ул. Воровского в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступило сегодня в 9:05. Ремонтная бригада оперативно прибыла на место для обследования сетей. Обнаружено место утечки, причиной которой стало повреждение на правой нитке стального трубопровода. На объекте работают четыре единицы спецтехники и одна ремонтная бригада. Все работы проводятся без ограничения холодного водоснабжения и водоотведения», - рассказала пресс-служба «Водоканала».Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»