Происшествия 21.07.2026 в 15:00
Жительница Бурятии едва не убила себя ради эффектных кадров
Снимая себя на телефон, автоледи разогналась до 140 км/ч и перевернулась
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, случившегося сегодня ночью на 27-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта. Там 41-летняя женщина за рулем «Тойоты Камри» не справилась с управлением, вылетела с трассы и перевернулась. В результате аварии она получила травмы различной степени тяжести.
«Установлено, что автолюбительница двигалась со скоростью 140 км/ч, при этом отвлекаясь от управления и снимая свои действия на мобильный телефон», - отметили в ГИБДД Бурятии.
Госавтоинспекция Бурятии напоминает водителям о недопустимости использования гаджетов за рулём и необходимости выбора безопасного скоростного режима.
«Установлено, что автолюбительница двигалась со скоростью 140 км/ч, при этом отвлекаясь от управления и снимая свои действия на мобильный телефон», - отметили в ГИБДД Бурятии.
Госавтоинспекция Бурятии напоминает водителям о недопустимости использования гаджетов за рулём и необходимости выбора безопасного скоростного режима.
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