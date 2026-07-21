Жительница Бурятии едва не убила себя ради эффектных кадров

В Бурятии полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, случившегося сегодня ночью на 27-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта. Там 41-летняя женщина за рулем «Тойоты Камри» не справилась с управлением, вылетела с трассы и перевернулась. В результате аварии она получила травмы различной степени тяжести.«Установлено, что автолюбительница двигалась со скоростью 140 км/ч, при этом отвлекаясь от управления и снимая свои действия на мобильный телефон», - отметили в ГИБДД Бурятии.Госавтоинспекция Бурятии напоминает водителям о недопустимости использования гаджетов за рулём и необходимости выбора безопасного скоростного режима.