В Улан-Удэ пожилой водитель сбил девушку на пешеходном переходе

ДТП произошло около 7 часов вечера на ул. Ботаническая в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 66-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку. В результате наезда она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии