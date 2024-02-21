Происшествия 21.02.2024 в 09:53
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил девушку на пешеходном переходе
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло около 7 часов вечера на ул. Ботаническая в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 66-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку. В результате наезда она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в БСМП.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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