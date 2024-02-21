Происшествия 21.02.2024 в 13:27

В Бурятии начальница почтового отделения присвоила чужие деньги

384 тысячи рублей она использовала на личные нужды
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии начальница почтового отделения присвоила чужие деньги
Сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия выявили и пресекли преступную деятельность начальника Сельского отделения почтовой связи улуса Нур-Тухум Улан-Удэнский почтамт УФПС Республики Бурятия АО «Почта России», которая путем присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности с использованием своего служебного положения, принадлежащие АО «Почта России». 

Своими действиями начальник причинила имущественный вред в крупном размере в сумме 384 774 рубля 90 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению.

ОМВД России по Селенгинскому району в отношении гражданки РФ возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК России «Присвоение и растрата».

Гусиноозерский городской суд РБ признал фигурантку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (преступление, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. 

Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ФСБ России по Бурятии. 


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