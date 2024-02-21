Происшествия 21.02.2024 в 17:41

32-летняя улан-удэнка вовлекла в наркобизнес свою 15-летнюю дочь

Наркоторговцы распространяли синтетические наркотики и в Улан-Удэ, и в районах республики
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Текст: Ольга Лазарева
32-летняя улан-удэнка вовлекла в наркобизнес свою 15-летнюю дочь
Следственное управление УМВД России по г. Улан-Удэ расследует уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах на территории города и районов Бурятии.

Противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Фигуранты в возрасте 32 и 33 лет задержаны после распространения очередной партии запрещенных веществ в январе текущего года в столице региона.

Установлено, что противоправную деятельность они вели с мая 2023 года. 32-летняя горожанка, узнав о «прибыльном заработке» в одном из мессенджеров, начала заниматься бесконтактным сбытом наркотиков, именуемым в народе «скоростью». Спустя месяц в качестве помощника она вовлекла в преступную схему своего сожителя, еще месяцем позднее – 15-летнюю дочь, чья задача заключалась в переписке с оператором интернет-магазина. В это же время к их незаконному «бизнесу» по предложению улан-удэнки присоединился друг её сожителя.

По предварительному сговору наркоторговцы распространяли синтетические наркотики не только на территории г. Улан-Удэ, но и выезжали в районы республики: поднимали оптовые партии, раскладывали запрещенные вещества в тайники для конечных наркопотребителей и мелких закладчиков. Оперативниками установлена их причастность к 15 фактам наркопреступлений.

При задержании в автомашине подозреваемых, приобретенной, в том числе, на вырученные от противоправной деятельности средства, полицейские обнаружили колбу для курения наркотиков синтетического происхождения и два пластиковых контейнера с марихуаной. У злоумышленницы – сотовые телефоны, содержащие переписку с куратором.

При проверке показаний на местах закладок, а также из жилища супружеской пары сотрудниками полиции были изъяты около 720 граммов синтетических наркотиков, что составляет 1440 разовых доз. Их стоимость на «черном рынке» оценивается в 3 384 000 рублей.

Отметим, двое фигурантов ранее уже были судимы, в частности, один из них – за наркопреступление. Нигде не работают.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об уголовном преследовании 32-летней злоумышленницы за вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетней, которая в настоящее время проходит по уголовному делу свидетелем.

По ходатайству следствия мужчины заключены под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Максимальное наказание, согласно ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: МВД Бурятии 
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