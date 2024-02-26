Происшествия 26.02.2024 в 16:28

Уроженец Бурятии убил мужчину и его пожилую мать

Чтобы скрыть преступление, он расчленил свои жертвы
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Текст: Ольга Лазарева
Уроженец Бурятии убил мужчину и его пожилую мать
В Иркутске вынесли приговор ранее судимому уроженцу Бурятии за убийство мужчины и его пожилой матери. 
 
Собранные следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему молодому человеку. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийства двух лиц с целью скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).
 
Следствием и судом установлено, что 7 января 2023 года обвиняемый для решения личной проблемы пришёл в квартиру к своему знакомому в дом по улице Лермонтова города Иркутска. Хозяин квартиры обещал молодому человеку помочь решить ему финансовый вопрос. В какой-то момент, когда оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанёс своему оппоненту несколько ножевых ранений. Свидетелем произошедшего стала мать потерпевшего. С женщиной злоумышленник расправился аналогичным способом. От полученных ранений 57-летний мужчина и его 86-летняя мать скончались на месте.
 
После преступления обвиняемый скрылся, забрав с собой ключи от квартиры погибших. На следующий день он вновь пришёл, чтобы избавиться от следов преступления. Молодой человек расчленил тела потерпевших, упаковал в мусорные пакеты и в течение двух дней вывез их в одно из садоводств Иркутского района, а затем для сокрытия переместил тела в гаражный бокс в черте города Иркутска. Кроме того, из квартиры потерпевших молодой человек похитил имущество на общую сумму более 50 тысяч рублей.
 
В январе 2023 года по подозрению в данном преступлении был задержан ранее судимый уроженец Республики Бурятия. На допросе следователям он признался в содеянном. С его участием проведена проверка показаний на месте преступления, в ходе, которой он указал местонахождение тел потерпевших. 
 
По ходатайству следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Сегодня суд вынес подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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