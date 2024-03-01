Житель Бурятии погиб из-за обогревателя

Вечером 29 февраля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома в Кяхте. К месту вызова были направлены пожарные 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ в составе 6 человек и 3 единицы техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри одной из квартир наблюдалось плотное задымление, открытого горения не было. В ходе разведки пожарными был обнаружен 62-летний мужчина без признаков жизни. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут. В результате пожара обгорел пол на площади 1 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательных приборов.Фото: «Номер один»