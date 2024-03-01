Происшествия 01.03.2024 в 11:37

В Улан-Удэ задержали скрывшуюся от наказания убийцу

Женщина переходила дорогу, когда её заметил и остановил патруль Росгвардии
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали скрывшуюся от наказания убийцу
Утром в Железнодорожном районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на женщину, схожую по приметам в ориентировке на розыск.

«Правоохранители остановили женщину, которая переходила дорогу, для установления ее личности. При проверке документов выяснилось, что 52-летняя горожанка, ранее осужденная за убийство, находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанную женщину росгвардейцы передали инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии
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