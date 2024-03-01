В Улан-Удэ задержали скрывшуюся от наказания убийцу

Утром в Железнодорожном районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на женщину, схожую по приметам в ориентировке на розыск.«Правоохранители остановили женщину, которая переходила дорогу, для установления ее личности. При проверке документов выяснилось, что 52-летняя горожанка, ранее осужденная за убийство, находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанную женщину росгвардейцы передали инициаторам розыска.Фото: Росгвардия Бурятии