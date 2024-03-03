Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей при пожаре

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей при пожаре в Республике Бурятия.Напомним, 2 марта 2024 года в одном из частных домов в селе Поселье, где проживала многодетная семья, отец, распивавший спиртные напитки совместно с матерью, устроил пожар.В результате происшествия скончались две девочки 6 и 9 лет. Мать и отец с ожогами доставлены в медицинское учреждение. Трое других детей на момент пожара находились в лечебном учреждении.По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом).Во исполнение поручения главы СК России руководителем СУ по Республике Бурятия Сухоруковым В.В. будет представлен доклад о расследовании уголовного дела и уже установленных обстоятельствах, - сообщает Следком Бурятии.