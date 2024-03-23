Число жертв теракта в Москве увеличилось до 93 человек

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека, при этом число жертв продолжит расти. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

- По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, — уточнили в ведомстве.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

- По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы, — пишет ведомство.

Кроме того, следствие установило, что террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Между тем, ФСБ России задержала участников теракта в «Крокусе» недалеко от границы с Украиной – до пересечения границы оставалось около 100 км.

Сейчас следователи СК РФ уже приступили к работе с подозреваемыми в теракте в «Крокус сити холле».

- Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус сити холл», - говорится в сообщении СК.





Фото: "Номер один"