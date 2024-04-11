Происшествия 11.04.2024 в 16:39

Жительница Бурятии умерла в результате сексуального насилия

Жуткое преступление совершил 51-летний муж женщины, житель Иволгинского района
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии умерла в результате сексуального насилия
Следственный комитет Бурятии завершил расследование в отношении 51-летнего жителя Иволгинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего).

Как сообщили в следственном ведомстве, 13 января 2024 года в течение дня обвиняемый у себя дома распивал спиртное с женой. Ночью на фоне алкогольного опьянения между супругами произошла ссора. В её ходе сельчанин накинулся на женщину, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, причинив ей травмы, от которых потерпевшая вскоре скончалась.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com

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