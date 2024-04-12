Происшествия 12.04.2024 в 08:49
В Улан-Удэ водитель отвлекся на телефон и сбил двух подростков
Одного из них пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 11 апреля на ул. Полевая в Советском районе Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» вне зоны пешеходного перехода сбил двух 16-летних пешеходов, стоящих на проезжей части.
В результате наезда один подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Второго медики после осмотра отпустили домой.
Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что в момент наезда отвлекся на телефон.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате наезда один подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Второго медики после осмотра отпустили домой.
Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что в момент наезда отвлекся на телефон.
Фото: ГИБДД Бурятии
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