В Улан-Удэ водитель отвлекся на телефон и сбил двух подростков

ДТП произошло вечером 11 апреля на ул. Полевая в Советском районе Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» вне зоны пешеходного перехода сбил двух 16-летних пешеходов, стоящих на проезжей части.В результате наезда один подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Второго медики после осмотра отпустили домой.Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что в момент наезда отвлекся на телефон.Фото: ГИБДД Бурятии