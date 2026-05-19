Происшествия 19.05.2026 в 16:32
Новосибирец получил 7 лет условно за автоподставу и взятки
Менеджер застраховал «Тойоту Камри» и пытался инсценировать ее угон
В Новосибирске бывшему замдиректору медклиники немного смягчили наказание за инсценировку угона и взятки ГАИ. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск рассказали в областной прокуратуре.
36-летний замдиректора купил себе «Тойоту Камри», застраховал и договорился со знакомым инсценировать ее угон ради страховки. Мужчина передал дубликат ключа подельнику, бросил машину на парковке аэропорта, а сам улетел в Краснодар. Подельник уехал на авто, а замдиректора вернулся в Новосибирск и подал заявление об угоне и обратился в страховую компанию за выплатой более 2,6 миллиона рублей.
Полиция проверила камеры и раскрыла инсценировку, после чего закрыла дело. Мужчину вызвали в отдел, оперативник предложил ему сознаться, но замдиректора предложил взятку в 300 тысяч рублей за закрытие уголовного дела. Автоподставщик купил полицейскому две бутылки коньяка и закуску, передал 50 тысяч рублей. Взяточника сразу задержали, возбудили уголовные дела о попытке мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере, даче взятки должностному лицу в крупном размере, ложном доносе.
Задержанный вину не признал, якобы авто и правда угнали, а полицейские давили на него и предлагали дать взятку. Три года обвиняемый провел под домашним арестом. В августе 2025 года Обской городской суд вынес приговор и назначил автоподставщику 7 лет 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Осужденному присудили выплату штрафа в полтора миллиона рублей, он обжаловал приговор.
- В мае 2026 года Новосибирский областной суд снизил размер штрафа за ложный донос и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности по этой статье. В остальном решение о мере наказания и штраф оставлены без изменений, приговор вступил в законную силу, - сообщила КП-Новосибирск Дарья Нестерова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.
