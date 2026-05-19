В Бурятии завели уголовное дело после гибели туристов на Байкале

В Бурятии в Восточном МСУТ СК России завели уголовное дело после трагедии на Байкале (ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Напомним, в местности «Черепаха» в Прибайкальском районе перевернулся катер «Хивус».

По уточненным данным ГУ МЧС по Бурятии, в аэролодке находились 18 человек. Удалось спасти 13 туристов, в том числе 14-летнего подростка. Одна женщина получила рваную рану ноги, ее госпитализировали. К сожалению, пятеро человек погибли, в том числе судоводитель. Их тела ищут, проводятся поисково-спасательные работы.

«Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз», - отметили в следственном ведомстве.