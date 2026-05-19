Общество 19.05.2026 в 16:55

В Улан-Удэ приостановили вырубку деревьев на Верхней Березовке

Обращение общественников дошло до мэрии
Текст: Карина Перова
Фото: личная страница Татьяны Думновой

В администрации Улан-Удэ остановили вырубку деревьев на Тропе здоровья на Верхней Березовке (за Этнографическим музеем). Напомним, ранее данный факт возмутил общественников.

Сегодня утром мэрия получила обращение от Общественной палаты Республики Бурятия. Мэр столицы Бурятии поручил специалистам выехать на место вырубки и разобраться в ситуации. Администрация Железнодорожного района совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку.

«В данное время мы тщательно разбираемся в ситуации. История давняя. 15 лет назад, в 2011 году, комитет по имуществу администрации города предоставил в частную собственность земельные участки. Участки не использовались. Более того, в течении этих лет они становились предметом купли-продажи и передавались новым собственникам», - заявил заместитель руководителя района Баир Цыбенов.

В райадминистрации связались с собственниками и договорились о приостановке работ на участке. Подчеркивается, что сейчас вырубка не производится. Бригада рабочих покинула площадь участка до выяснения всех обстоятельств и контактов с собственниками участков.

«В администрации Железнодорожного района приложат все усилия, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Кроме того, собственникам предоставят альтернативные варианты новых земельных участков», - заключили в мэрии.

