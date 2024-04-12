Происшествия 12.04.2024 в 16:08

Жительница Бурятии попросила полицейских «вывести» инвестированные ею миллионы

Даже обратившись в полицию женщина не до конца осознала, что её обманули
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии попросила полицейских «вывести» инвестированные ею миллионы
Вечером 11 апреля в полицию Северобайкальска обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой лже-брокеров, которым перечислила около 5 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, в своей электронной почте потерпевшая увидела всплывающую рекламу о возможности обучения финансовой грамотности. Женщина прошла по ссылке и в предложенном поле оставила номер телефона. Уже через час ей позвонили.

Мужчина представился трейдером инвесткомпании и рассказал о прибыльном заработке на разнице валют. Затем в разговор включился еще один специалист.

По их указанию горожанка скачала на телефон приложения – для видесвязи и работы на биржевой платформе – и начала вносить деньги. Сначала мелкие суммы, затем всё более крупные.

За 2,5 недели общения с аферистами она совершила 15 операций по переводу средств на общую сумму около 5 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями: их жительница Северобайкальска откладывала, чтобы в дальнейшем купить квартиру. Ещё часть денег она сняла с кредитной карты, остальные взяла в кредит в двух банках.

Первый займ потерпевшая оформила онлайн, якобы, для приобретения автомобиля. Целью второго, за которым она обратилась лично к менеджеру банка, стало рефинансирование ранее полученного автокредита. Такую причину ей предложили указать мошенники. Однако его выдачу финансовое учреждение не одобрило: взамен гражданке был выдан еще один автокредит на меньшую сумму.

Все деньги женщина перечислила на указанные счета. Причем вносила она их как для роста прибыли, так и для вывода, якобы, заработанных баснословных сумм. Но вывод неоднократно срывался из-за «блокировки ячейки в связи с превышенным балансом счёта».

Когда вывод в очередной раз не состоялся, поскольку при направлении средств женщина «нажала не ту кнопку», и операцию следовало повторить, к ней стали закрадываться подозрения об обмане. Тогда она пришла в полицию, где, еще не до конца осознавая произошедшее, попросила содействия в выводе денег.

По словам потерпевшей, в истории с заработком на биржевом рынке её подкупило то, что в личном кабинете приложения она видела, как вложенные деньги приносят доход. И, кроме того, с помощью трейдера сумела «вывести» их часть – в общем около 230 тысяч рублей. На то, что средства поступали ей каждый раз со счетов частных лиц, должного внимания она не обратила. Однако вывод некоторых единичных сумм оказался только лишь приманкой.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»

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