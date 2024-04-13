Происшествия 13.04.2024 в 12:32
В Улан-Удэ незапланированно приземлился самолет Иркутска
Причиной ситуации стали сильный снегопад и нулевая видимость
Текст: Макар Захаров
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса, следовавшего в Иркутск. Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега. Поэтому сегодня аэропорт «Байкал» работает запасным для аэропорта «Иркутск».
Сейчас борт авиакомпании «Красавиа» обслуживают. Пассажиры ожидают улучшения погодных условий. Аэропорт «Байкал» готов принять и другие рейсы в случае необходимости.
«Из-за сильного снега, борт следовавший в Иркутск приземлился в Улан-Удэ. Обслуживаем»,- сообщил Дмитрий Гармаев.
Фото: Номер один