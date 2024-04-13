В Улан-Удэ незапланированно приземлился самолет Иркутска

«Из-за сильного снега, борт следовавший в Иркутск приземлился в Улан-Удэ. Обслуживаем», - сообщил Дмитрий Гармаев.

Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса, следовавшего в Иркутск. Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега. Поэтому сегодня аэропорт «Байкал» работает запасным для аэропорта «Иркутск».Сейчас борт авиакомпании «Красавиа» обслуживают. Пассажиры ожидают улучшения погодных условий. Аэропорт «Байкал» готов принять и другие рейсы в случае необходимости.

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