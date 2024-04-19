Происшествия 19.04.2024 в 09:09
В Бурятии назвали причину крупного пожара на животноводческой стоянке
Также установлена личность погибшего мужчины
Текст: Андрей Константинов
Вчера огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на животноводческой стоянке окрестностях села Хошун-Узур Мухоршибирского района. Как уже сообщалось, там загорелись постройки и около 2 тысяч литров дизтоплива.
«Возгорание было полностью ликвидировано в 19:40. В результате пожара сгорел грузовой автомобиль ЗИЛ-130 и автомобиль Mitsubishi Fuso, сарай на площади 24 кв.м. Общая площадь возгорания составила 72 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также установлена личность 51-летнего мужчины, тело которого обнаружили в ходе тушения пожара.
«По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение паров дизельного топлива от искры механического или статического происхождения», - рассказали в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Возгорание было полностью ликвидировано в 19:40. В результате пожара сгорел грузовой автомобиль ЗИЛ-130 и автомобиль Mitsubishi Fuso, сарай на площади 24 кв.м. Общая площадь возгорания составила 72 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также установлена личность 51-летнего мужчины, тело которого обнаружили в ходе тушения пожара.
«По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение паров дизельного топлива от искры механического или статического происхождения», - рассказали в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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