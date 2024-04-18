В Бурятии пожар охватил животноводческую стоянку с крупным запасом дизтоплива

В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили мертвого мужчину. Борьба с огнем продолжается.





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Как сообщили в вайбер-чате Мухоршибирь-инфо.24/7, около 18 часов вечера пожар был ликвидирован. Сейчас утанавливается личность погибшего мужчины и причина возгорания. На месте работает дознаватель.



18 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании фермы в окрестностях села Хошун-Узур Мухоршибирского района. К месту вызова был направлен личный состав 60-й пожарной части 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ в составе 7 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена техника и постройки на территории животноводческой стоянки. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 96 кв.м. Тушение пожара осложняется возгоранием дизельного топлива в объеме 2000 литров, которые находились на территории стоянки, и угрозой взрыва», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС