Происшествия 20.04.2024 в 10:50

На пожарах в Бурятии погибли двое мужчин

Горели дома в селах Шибертуй и Сотниково
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На пожарах в Бурятии погибли двое мужчин
Вечером 19 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Шибертуй Бичурского района. К месту вызова был направлен личный состав 15-го Бичурского и 9-го Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы, а также добровольцы сельского поселения «Шибертуйское».

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена одна из квартир двухквартирного жилого дома, произошёл переход огня на крышу. Во время тушения пожара в гостиной комнате был обнаружен 42-летний мужчина без признаков жизни. Возгорание было потушено в течение двух часов. В результате пожара сгорела квартира, повреждена крыша дома, общая площадь возгорания составила 54 кв.м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Еще один пожар произошел ночью в доме на ул. Береговая в селе Сотниково. Как сообщил вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», в результате происшествия там погиб один мужчина, еще один пострадал. Общая площадь, охваченная огнем, составила 80 кв.м.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

«Физически тоже надо работать. Тем более, на свежем воздухе»
20.04.2024 в 13:09
В байкальской воде обнаружили наноубийц
20.04.2024 в 13:00
В Улан-Удэ раненую неясыть вылечили и отпустили на волю
20.04.2024 в 11:02
На пожарах в Бурятии погибли двое мужчин
20.04.2024 в 10:50
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
20.04.2024 в 10:36
«Новые люди» объединились с «Партией роста»: как это отразится на политической ситуации в Бурятии
20.04.2024 в 10:12
45 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
20.04.2024 в 09:22
В Бурятии разгромили банду молодых воров
20.04.2024 в 08:00
В Бурятии мать полгода пытается найти виновных в смерти девятилетнего сына
20.04.2024 в 07:00
Ансамбли Бурятии приглашают на фестиваль-конкурс «Пою мою республику»
19.04.2024 в 18:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Он возник в труднодоступной местности Закаменского района
20.04.2024 в 10:36
45 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
Они отдали аферистам 12 миллионов рублей
20.04.2024 в 09:22
В Бурятии разгромили банду молодых воров
Воровская «бригада» была небольшой, но довольно наглой
20.04.2024 в 08:00
В Бурятии мать полгода пытается найти виновных в смерти девятилетнего сына
Ребенок внезапно умер после лечения от лишая
20.04.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru