На пожарах в Бурятии погибли двое мужчин

Вечером 19 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Шибертуй Бичурского района. К месту вызова был направлен личный состав 15-го Бичурского и 9-го Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы, а также добровольцы сельского поселения «Шибертуйское».«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена одна из квартир двухквартирного жилого дома, произошёл переход огня на крышу. Во время тушения пожара в гостиной комнате был обнаружен 42-летний мужчина без признаков жизни. Возгорание было потушено в течение двух часов. В результате пожара сгорела квартира, повреждена крыша дома, общая площадь возгорания составила 54 кв.м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.Еще один пожар произошел ночью в доме на ул. Береговая в селе Сотниково. Как сообщил вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», в результате происшествия там погиб один мужчина, еще один пострадал. Общая площадь, охваченная огнем, составила 80 кв.м.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС