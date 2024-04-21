Происшествия 21.04.2024 в 12:27
В Бурятии застрелили главу села Тунка
В преступлении подозревают ее супруга
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня в районе 4 часов утра была застрелена глава села Тунка Таисия Леонтьева. В сети сообщают, что в убийстве подозревают ее супруга.
На момент смерти погибшей было 40 лет. Сельскую администрацию Тунки она возглавляла последние 6 лет – с 2018 года.
Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.
Фото: соцсети
На момент смерти погибшей было 40 лет. Сельскую администрацию Тунки она возглавляла последние 6 лет – с 2018 года.
Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.
Фото: соцсети
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