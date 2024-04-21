В Бурятии застрелили главу села Тунка

Сегодня в районе 4 часов утра была застрелена глава села Тунка Таисия Леонтьева. В сети сообщают, что в убийстве подозревают ее супруга.На момент смерти погибшей было 40 лет. Сельскую администрацию Тунки она возглавляла последние 6 лет – с 2018 года.Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.Фото: соцсети