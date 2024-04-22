В пригороде Улан-Удэ беременная женщина попала в ДТП

ДТП произошло вечером 21 апреля на федеральной трассе «Байкал» вблизи дома №20 по ул. Природная микрорайона Исток. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, беременная женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу рейсовому автобусу «Газель Next». Он ехал с пассажирами со стороны Гусиноозёрска.







«Беременная женщина доставлена в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса в аварии не пострадали», - сообщили в МВД.Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»