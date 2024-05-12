Происшествия 12.05.2024 в 08:28
Два землетрясения произошло в Бурятии
Одно из них случилось в Баунтовском районе, другое – в акватории Байкала
Текст: Андрей Константинов
Сразу две землетрясения зафиксировали сейсмологи минувшим вечером в Бурятии. Первое произошло в 18:03 в акватории озера Байкала в Кабанском районе. Как сообщили в МЧС Бурятии, его эпицентр находился в 13 км юго-западнее от села Сухая, магнитуда составила 3,1 балла.
Второе землетрясение произошло в 21:30 на территории Баунтовского района в 129 км северо-западнее от поселка Багдарин. Его магнитуда составила 4 балла.
Фото: seis-bykl.ru
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