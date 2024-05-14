В Бурятии бизнесмен лишился нефрита, экскаватора и внедорожника

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, работавшего заместителем гендиректора в коммерческой компании. Он обвинялся в незаконной добыче нефрита в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемый привлек работников своей организации для незаконной добычи нефрита на левом берегу реки Ципа в Баунтовском района.«С мая 2022 по март 2023 года ими было добыто 775 валунов и галек поделочного камня стоимостью свыше 5 млн рублей. Незаконно добытый нефрит для дальнейшей реализации виновный перевозил в Улан-Удэ на автомобиле «Ниссан Патрол». Вскоре он был задержан сотрудниками ГИБДД», - рассказали в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 20 тысяч рублей. По решению суда незаконно добытый нефрит, автомобиль «Ниссан Патрол» и экскаватор «Хитачи», используемые при совершении преступлений, конфискованы в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»