В Бурятии тушат лесной пожар в Тункинском и Муйском районах

На утро 14 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Тункинском и Муйском районе. Новых возгораний не обнаружено.

- На тушении работают 70 пожарных десантников, 15 человек из числа лесной охраны. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Тункинском районе пожар произошел на площади 0,9 га в местности Булу Аршанского инспекторского участка, причина пожара не установлена.

- В Бурятии введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков. Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности! - напомнили сотрудники пожарной охраны.

Сообщать о задымлении, возгорании в лесу необходимо по номеру телефона горячей линии 20-44-44.







Фото: нацпарк "Тункинский"