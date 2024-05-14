В Бурятии пожилой мужчина ушел из пансионата и пропал

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о розыске 70-летнего жителя улуса Хошун-Узур мухоршибирского района. 12 мая пенсионер ушёл из пансионата и не вернулся.Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.Был одет в чёрный спортивный костюм, чёрные кроссовки, тёмно-синюю панаму.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить информацию по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или на номер 112.